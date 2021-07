Posted by

Vilaweb, 9 de juliol de 2021

Diumenge, 4 de juliol, la líder maputxe Elisa Loncón esdevenia la presidenta de la Convenció Constituent de Xile. I l’endemà passat, la líder inuit Mary Simon era nomenada governadora general del Canadà. Són dos fets recents que palesen que els moviments indígenes d’Amèrica i l’Àrtic van prenent força en societats que ja qüestionen el racisme a què han estat sotmeses d’ençà de la colonització europea.

Per entendre millor el fenomen us oferim aquest Atles dels Pobles Originals d’Amèrica, on repassem el passat i el present dels pobles amerindis, juntament amb els fets recents i els noms d’alguns dels líders que, de nord a sud, demostren la importància creixent que van adquirint aquestes nacions originàries, cinc-cents anys després.

