Contradiccions culturals

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de maig de 2017

La llegenda urbana parla d’una història d’amor entre un noi massai i una noia europea, diuen que era belga

L’arribada de la noia fou de la mateixa forma com ho fan turistes o cooperants. La qüestió és que es van enamorar, es van casar

Aleshores la noia treu el noi de casa seva, el duu a Nairobi on hi obre una botiga. Tot era nou pel noi fins que va agafar gelos de la seva muller perquè era ella qui tractava amb clients, sovint homes

Tampoc els entenia al parlar. Finalment van partir peres i el noi se’n va tornar cap a casa seva. Una mala història d’amor, truncada per la ignorància de les dues bandes

Europa fascina arreu del món, però Europa és cruel. Se’n sap un munter d’històries de desavinences culturals

A la Françafrique hi ha noies i nois que se senten fascinats per l’opulència europea, però ells no poden romandre enrere. La nova colonització africana se sent al carrer

Nois i noies desconnecten, quedant seduïts per valors profètics de naturalesa europea

Sempre els dic el mateix: deixeu de banda Europa perquè vosaltres heu de conrear els valors propis de la vostra cultura, de la cultura dels vostres pares, però no n’hi ha prou, oi ?