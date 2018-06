Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de juny de 2018

Omar al-Baixir continua liderant el govern sudanès des del seu cop d’Estat de 1989. El Sudan tenia fins fa poc dues trinxeres, una al sud i l’altra a l’oest

Va deixar la guerra del sud perquè el Sudan del Sud va ser reconegut internacionalment arreu i a la Unió Africana com el seu 55è país

La guerra del Darfur continua amb la violència habitual tot i que les males llengües afirmen que aquest conflicte fou generat per un atac contra la capital Khartum

El Tribunal Penal Internacional el volia assegut al banc dels acusats, però molts països ignoren aquesta ordre, com ara els països de la Lliga Àrab

Consultades fonts africanes, exculpen de tot mal l’acció de govern d’Omar al-Baixir perquè s’ha considerar el context del Sudan, cosa poc coneguda a Occident

Salvant les distàncies, es podria dir que el govern del Sudan és autoritari, però suposo que molts esperen la seva mort natural per tal d’encarrilar el país

En aquells països on priva l’autoritarisme és molt fàcil que es generin xarxes que donen forma les societats. En aquests casos els grups de pressió determinen l’acció de govern. Omar al-Baixir seria el capgròs de les xarxes

Les imatges que es veuen de la capital Khartum són estrictament normals: no hi ha nervis ni violència

Sembla ser que les hostilitats al Darfur no són ben bé d’àmbit nacional sinó pròpies d’aquesta part del Sudan on abans hi convivien amb tranquil·litat grups negroafricans i grups araboafricans, ara en conflicte

El Sudan va ser altre cop notícia per l’expulsió decretada pel secretari d’Immigració de 100 asilats sudanesos a Bèlgica. Fou un grup de persones que haurien tornat al Sudan per qüestions polítiques

En efecte, aquest secretari belga d’Immigració els va enviar al Sudan tot i el perill de la integritat física d’aquests asilats