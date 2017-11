Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de novembre de 2017

Era cap a mitjans de la crisi econòmica i financera que va flagel·lar la societat en general quan la SDRCA va fer una de tantes emissions de correus electrònics sobre temes africans

Poc després es va posar en contacte amb mi una dona per renyar-me, però sense donar oportunitat a la conversa

Aquesta senyora era clar que m’escrivia des d’una empresa que com a mínim venia elements mecànics si no en produïa

El meu missatge anava dirigit a qualsevol tema africà inclòs el comerç. Em va dir que ella no estava de cap manera a favor de la col·laboració amb Àfrica perquè l’unic tema pel qual estava oberta era ajudar Catalunya

Per la manera com van anar les coses vaig considerar que era membre d’un consell de direcció d’una empresa del metall

Vull aprofitar aquesta anècdota per dir que servir Catalunya no està renyit a servir Àfrica. Les seves relacions comercials amb Sud-àfrica formen part plenament de la cooperació internacional

Es pot treure profit mutu d’aquest comentari perquè ella des de Barcelona pot establir enllaços se cooperació amb Sud-àfrica, en benefici mutu

Ha passat el temps en què la cooperació sigui recollir diners perquè les oenagés puguin treballar a l’Àfrica. El terme és cooperació internacional

El terme de cooperació internacional és molt més ampli i perrmet fer negocis amb beneficis a les dues parts

Només vull recordar que el ministeri dAfers Estrangers també ho és de Cooperació

La SDRCA pot posar com exemple el seu CLUB41 (SDRCA, 2009). Aquest grup està format per empresaris, immigrats i experts, però no ha deixat mai de funcionar

És un club on no cal pagar cap quota en qualsevol etapa del procés. Els seus membres són plenament lliures d’associar-se amb d’altri per a desenvolupar el seus projectes, però les seves destinacions són a l’Àfrica

El CLUB41 ha demostrat ser rendible per a tots els qui són adherits. La SDRCA sap que el club cotitza, no és un club qualsevol

Àfrica és un continent que de mica en mica va a més per la qual cosa ja no té el gruix de necessitats qualitatives de fa 25 o més anys. Està sortint amb dificultats de les penúries que li ha tocat viure

Ara necessita capitaltzar els seus recursos materials, i projectar-los al món. Ara Àfrica necessita créixer i educar-se, que no és simplement apretar l’accelerador. Potser en alguns temes no pugui passar de segona marxa a tercera, però cada dia els africans disposen de més recursos