Decidim.Barcelona,29 d’octubre de 2021

La ciutat de Barcelona té per objectiu construir un nou pla d’acollida amb i per a les persones d’orígens diversos, nouvingudes a la ciutat; per això, considerem imprescindible incloure la visió i les propostes de persones que han nascut en altres països i que avui sou veïns i veïnes de la ciutat.

Com a part de la investigació, hem dissenyat una enquesta confidencial i disponible en 8 idiomes per valorar l’acollida a la ciutat i recollir informació general sobre les persones que responguin l’enquesta.

Si has viscut o et trobes actualment en un procés d’acollida a la ciutat de Barcelona, respon l’enquesta !