Fitxer entitats Barcelona, 28 d’octubre de 2021

El procés de renovació dels membres del Consell de Ciutat que provenen del Fitxer general d’Entitats Ciutadanes de Barcelona està en marxa. Les 15 entitats que aconsegueixin més suports seran les que passaran a formar part del Consell de Ciutat.

Per votar a les entitats del Fitxer d’Entitats que us representaran en el Consell de Ciutat:

Si ja us heu inscrit al cens de votació: Podeu consultar les candidatures presentades, entrant al Decidim.barcelona amb el correu que ens heu indicat, aquí: https://www.decidim.barcelona/assemblies/eleccions-FGEC/f/4724/

Si encara no us heu inscrit: Per consultar les candidatures i participar en la votació, és necessari que us hàgiu inscrit en el procés a través del Decidim.barcelona. Si encara no ho heu fet, podreu fer-ho fins al dia 9 de novembre a través del següent enllaç: https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellciutat/f/4709/

Una vegada seguit aquest procés d’inscripció, es validarà la vostra entitat i en el termini de 48 hores us arribarà un missatge de correu electrònic donant-vos accés a l’espai de participació del decidim.barcelona, on podreu dur a terme la vostra votació.

En qualsevol cas:

Teniu fins al dia 11 de novembre a les 23:59 hores per poder participar en la votació.

I al llarg del dia 12 de novembre es publicaran els resultats al Decidim.barcelona.

Nota: Per dificultats tècniques relacionades amb el procés d’alta o votació al Decidim.barcelona, podeu contactar amb suport@decidim.barcelona. Si teniu algun dubte sobre el procés d’elecció, podeu contactar amb conselldeciutat@bcn.cat.