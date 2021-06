Posted by

Yolanda González López – Direcció de Serveis a les Persones i al Territori – Districte de Les Corts – Ajuntament de Barcelona, 31 de maig de 2021

Us fem arribar la convocatòria del proper Consell de Barri de les Corts previst pel dia 9 de juny a les 18 hores. Tanmateix, us adjuntem l’acta de l’anterior sessió per donar compliment al primer punt de l’ordre del dia.

