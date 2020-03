Consciència

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de març de 2020

Vull agrair al jovent per la seva lluita contra les adversitats. Vull agrair tots els estudiants de qualsevol nivell que lluiten per no perdre el curs. He d’agrair a tants i tants professors que lluiten pel futur dels seus alumnes

Com diuen tants i tants: “Ens en sortirem”. Serem entre tots més forts i savis per emprendre el futur amb intel·ligència i dedicació.

Cal destacar l’actitud proactiva de molts. Entre tots donarem més empenta a la solució de tots aquells problemes que tot just han aparegut en qüestió de dies

Us he de dir que, quan vaig tancar la porta, ho feia sense un coneixement exacte de la magnitud de la tragèdia. De seguida, tots vam començar a fer un curs pràctic de virologia

Ara tots estem a l’aguait de quan entrarem en el pic de màxima velocitat de propagació i de generació de víctimes. Aquest pic ha d’arribar ben aviat perquè tot indica que hi som molt a prop