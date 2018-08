Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’agost de 2018

Un motiu de guerra que sovint passa desapercebut és el control de l’aigua, però també el de la terra. Un exemple paradigmàtic són els Alts del Golan, segrestats per Isreal a Síria. Els isrealians consideren que són els millors per dur a terme adequadament la partició de les aigües. Això passa també al Congo Kinshasa

Aquest Congo fou on va aparèixer el primer brot d’ebola, molt abans de la darrera aparició a l’Àfrica occidental, però amb una soca diferent. Vulgues que no ara ha tornat en aquest país enorme de l’Àfrica central. La notícia data del 18 de maig d’enguany. No s’ha sentit parlar-ne més

Donat que hi ha prou gent al Congo, dos activistes congolesos contra la forma de practicar-hi la mineria relacionada amb la telefonia mòbil no foren admesos en el poppassat Mobile alternatiu a Barcelona. El mineral més anomenat en aquesta indústria és el coltan, mescla sòlida de columbita (Nb, Fe, Mn) i tantalita (Ta, Fe, Mn). L’element que té més interès per la indústria és el tàntal

El negoci del coltan està fet a mida del consum i de la seva disponilitat perquè el tàntal és el nucli dur dels mòbils. L’alegria amb què es compren i llencen mòbils hauria d’estar condicionada a l’ambient on s’explota el coltan