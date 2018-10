Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 d’octubre de 2018

L’informe “Alerta 2018 !” de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (2017) assenyala que hi ha 32 conflictes armats al planeta des de fa una dècada. 13 conflictes d’aquests provoquen més de mil víctimes mortals anuals tal com publica l’ARA. Entre els africans destaquen els que tenen lloc a Líbia, Nigèria, Gran Kasai a la República Democràtica del Congo, el Sudan del Sud, Somàlia, península del Sinaí a Egipte

En total 6 conflictes de gran intensitat només a l’Àfrica. Tots aquests esdeveniments són dolents, però n’hi ha un d’especial interès perque la SDRCA.es (2017) en pulbicà un llibre titulat “Jussà, l’últim país del món”. Pel que veiem en l’informe Escola de Cultura de Pau publicat per l’ARA (21 d’octubre de 2018) la gravetat de la situació ha augmentat

La SDRCA té gran estima del poble sud-sudanès, una història èpica des d’un punt de vista popular, aquest poble ha hagut de refer-se sovint, però els seus dirigents no són a l’altura del seu poble. John Garang, pare de la pàtria, mor en accident d’helicòpter el 2005. La seva substitució per Salva Kiïr Mayardit no és a l’alçada de les circumstàncies

Salva Kiïr no pot impedir l’actual guerra civil (2013), posterior a la proclamació de la Independència (2011). El panorama és dessolador perquè sembla que les parts enfrontades juguin a quin dels pobles que representen fan figa primer

La radiografia que fa l’Escola de Pau podria ser fa més anys ben bé una altra. La fragilitat de l’Àfrica és clara des de l’inici de les independències. Sembla com si a tothom caigués en les mateixes trampes.

L’Àfrica necessita pau perquè els conflictes armats només tallen els llucs de la prosperitat