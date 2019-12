Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de desembre de 2019

El conflicte de Darfur és un conflicte militar per causa racial en curs a la regió de Darfur, a l’oest del Sudan, principalment entre els yanyauid, un grup de milicians formats per membres de les tribus Baggara dels Abbala (criadors de camells d’ètnia àrab) i els pobles de raça negra, no Baggaras i principalment agricultors. El govern sudanès, encara que públicament ha negat el seu suport als yanyauid, els ha proporcionat armes i assistència, i ha participat juntament amb ells en diversos atacs contra els pobles fur, zaghawa i masalit. L’inici de l’conflicte sol situar al febrer de 2003

A diferència del que va passar en la Segona Guerra Civil Sudanesa, no es tracta d’un conflicte entre musulmans i no musulmans atès que la majoria dels habitants de Darfur són musulmans, sinó que es tracta d’un conflicte racial entre àrabs i negres

No hi ha acord pel que fa a nombre de morts produïdes pel conflicte. Generalment es considera creïble la xifra de 400.000 víctimes donada per l’organització no governamental Coalició per a la Justícia Internacional, que ha estat també implícitament donada per vàlida per l’ONU. Es creu que més de dos milions de persones s’han vist desplaçades de les seves llars a causa de l’conflicte

El conflicte ha estat descrit com un genocidi cap als habitants de raça negra pels mitjans de comunicació internacionals i pel govern dels Estats Units, encara que no per l’ONU.

El 31 de juliol de 2007 l’ONU decideix l’enviament de 26.000 soldats a Darfur en una decisió qualificada pel secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, com “històrica”. Només uns mesos enrere, el 25 d’abril, Mohamed i Amida, un matrimoni sudanès testimoni del genocidi que s’estava vivint a la regió, havien aportat en una compareixença a Madrid el seu testimoni de la massacre, recolzat per les imatges obtingudes de forma clandestina -amb la col·laboració d’un equip de reporters espanyols- que mostraven l’existència de fosses comunes, així com testimonis de víctimes.

Font: wikipedia