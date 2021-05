Posted by

Gremi d’Editors de Catalunya, 13 de maig de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya us convida a la conferència:

Els llibres d’artista com a inspiradors de llibres infantils, d’assaig i literatura, per la Dra. Magda Polo Pujadas.

La conferència se centrarà en la presentació dels llibres més representatius de la història de l’escriptura i de la història del llibre i, principalment, en els llibres d’artista nascuts a partir de finals dels seixanta, en plena postmodernitat.

Aquests llibres han estat i són inspiradors de diferents tipus d’edició: des del llibre infantil, passant pel llibre il·lustrat, artístic i d’assaig fins a la literatura. En un moment en què la pandèmia ens replanteja moltes coses potser és important tornar a considerar els llibres d’artista com a vasos comunicants que hi ha en el món de l’edició, tant pel que fa a la forma i a la manera en què es compon el contingut com pel que fa a l’elecció de les matèries primeres, als formats i al disseny.

Durada: 2 hores

Dates: Dimarts 29 de juny de 2021

Horari: De 17h a 19h

Lloc: Aula virtual ZOOM

MAGDA POLO PUJADAS

Experta en comunies va doctorar en Filosofia per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat durant més trenta anys editora i directora editorial en diferents editorials a Catalunya. Des de l’any 2000 ha estat professora de diferents cursos del Gremi d’Editors de Catalunya i directora i professora d’edició dels màsters de la UOC i de la UAB.