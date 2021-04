Coneixes l’eina Reels d’Instagram que t’ajudarà a innovar en la teva comunicació?

Gremi d’Editors de Catalunya, 22 d’abril de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Taller de Reels: els nous vídeos d’Instagram”, de tres hores de durada, i que tindrà a través de l’aula virtual ZOOM.

Reels és la nova funció d’Instagram que et permet crear vídeos dinàmics i divertits. Els vídeos verticals, curts i musicals són tendència. Conèixer l’eina Reels t’ajudarà a innovar en la teva comunicació. Et mostrarem vídeos inspiradors i et donarem idees per fer els teus propis vídeos i comunicar de manera més creativa el teu producte. És una formació molt practica.

Descobriràs com millorar la teva estratègia comunicativa a Instagram amb els teus propis vídeos de Reels.

Periodicitat: Una sessió de 3 hores

Dates: Dimarts 11 de maig

Horari: De 9.30h a 12.30h

Lloc: Aula virtual ZOOM

MÒNICA URRÚTIA AZCÓN

Experta en comunicació en xarxes socials i continguts multimèdia. Dinamitzadora de comunitats i creació d’estratègies digitals. Formació en xarxes socials des de 2010. Dona classes magistrals en universitats. Imparteix formacions online i presencials orientades a descobrir el potencial de les xarxes socials com a eina de transformació, innovació i cooperació.