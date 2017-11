Coneixences

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de novembre de 2017

Un algerià (IDH Algèria: 0,782) em comentava que al Camerun (IDH: 0,585) sabien fer molt bona música. Bona de veritat, repetia.

Al Camerun els agrada molt el futbol, tant és així que tenen a Yaünde un estadi d’allò més, però d’altres més coses que hi saben fer: saben trobar la forma de viure el millor possible. Recordo del Camerun coses més interessants

Per vist que hi he perdut el contacte, amb ella hi vaig tenir certa amistat durant uns deu anys. Alternava la satisfacció amb la més profunda naturalitat

Abans vivia a Barcelona, però més endavant se’n va anar a viure a Madrid. Regentava també una exquisida col·lecció d’art africà. Aquesta noia va ser per mi una veritable introducció al Camerun.

Em va parlar de la seva ciutat Duala, que aparellava a Barcelona no només per mar. En aquest sentit comparava les capitals Yaünde i Madrid. Tot molt natural i pedagògic

És potser de les africanes que he conegut que més facilitats ha presentat per parlar del seu país i dels seus ciutadans

He tingut moltes relacions amb persones cameruneses, totes eren periodistes que participaven a “La veu d’Àfrica”

Amb la meva relació amb grups de periodistes, he vist de tot. Hi hagué un grup que va participar d’una forma espontània i desinteressada, sense demanar res a canvi

El primer grup a formar-ne part fou més exigent, la SDRCA pagava per cada article, cosa normal segons la corresponsal del nostre país a Jo’Burg

Aquest primer grup va participar-hi durant anys, amb ells vam editar el primer llibre (SDRCA, 2011): ”Cameroun, un melting pot.”, un llibre encara d’èxit a Barcelona. Se’n baixa un centenar o més cada mes. És una selecció d’articles escrits pels cinc periodistes al Camerun