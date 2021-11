Coneix les iniciatives tecnològiques més innovadores a l’Estand de la Generalitat dins del SCEWC 2021 !

Comunicat SmartCataonia, 11de novembre de 2021

Arriba la 10a edició del Smart City Expo World Congress (SCEWC), del 16 al 18 de novembre al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. El SCEWC és la principal fira comercial i congrés internacional del món, on els sectors públic i privat es reuneixen per presentar i discutir les millors idees i solucions per a les ciutats intel·ligents.

Al Parc Empresarial de la ‘Catalonia Green & Digital’, nou empreses i centres exposaran solucions basades en tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) i les dades massives (big data) per incidir en àmbits clau com la mobilitat, la salut i la seguretat. En aquesta línia, l’estand recrea una Catalunya diversa i inclusiva, rural i urbana, marítima i de muntanya, emprenedora i apoderada, conjurada a donar resposta als grans reptes globals, presents i futurs.

Amb el lema ‘Catalonia Green & Digital’, l’estand acull 15 demostracions de solucions tecnològiques innovadores per assolir una nació digital i apoderada amb un territori connectat i descarbonitzat.

Actes a l’estand Green&Digital Catalonia durant l’Smart City Expo World Congress 2021

Dimarts 16 de novembre

10:30–11h Presentació de Clic.cat. A càrrec de la Secretaria de Territori i Mobilitat.

12–13:30h (Estand de la Generalitat dins la Fira Smart City Expo World Congress, D112) Presentació dels guanyadors de SmartCatalonia Challenge. A càrrec de la Secretaria de Polítiques Digitals.

14:30–17h Trobada del Fòrum de les Regions.

Dimecres 17 de novembre

10–11:30h (Estand de la Generalitat dins la Fira Smart City Expo World Congress, D112) Projectes tecnològicament innovadors de SmartCatalonia. A càrrec de la Secretaria de Polítiques Digitals.

11:30–12:15h Clàusules de dades públiques en contractes i serveis: mite o realitat?. A càrrec de la Secretaria de Govern Obert.

12:30–13h Flexitransport, la plataforma integral del transport flexible. A càrrec de l’AMTU.

13–13:30h NEMI, Flexibilizing bus services to make them more efficient, sustainable and inclusive. Use cases in Catalonia. A càrrec de Martí Jofré de l’empresa Ne-mi.

Dijous 18 de novembre

9:30–10:30h Presentació de l’Agenda Urbana al Clúster Digital. A càrrec de la Secretaria de Territori i Mobilitat.

11–11:30h Presentació de la T-Mobilitat. A càrrec de l’ATM.

11:30–12h Sagalès On-Demand. A càrrec de Xavier Sendra de l’empresa Sagalès.

12–12:30h Bus4.me, la plataforma oberta de transport a la demanda. A càrrec de Daniel Garcia de l’empresa Bus4.me.

13–14h Acte de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) emmarcat en el Fòrum de les Regions.

16–16:30h Clic.cat: On-demand transportation in rural areas (Alta Segarra). A càrrec de Roger Cumeras de l’empresa Shotl.