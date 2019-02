Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de febrer de 2019

Conakry (també Conakri o Konakry, en alinké Kɔnakiri), té una població de 1.667.864 habitants damunt una superfície més de 4 vegades més gran que Barcelona, és la capital de Guinea Conakry. La ciutat és un port sobre l’oceà Atlàntic

Conakry es va desenvolupar sobre l’illa Tombo en l’extrem de la península de Kaloum, a la qual es troba unida en l’actualitat per un istme

Conakry va ser fundada després que els britànics cedissin l’illa a França en l’any de 1887. Es va convertir en capital de la Guinea Francesa voltant de l’any 1904.

Va prosperar com a port per l’exportació, en particular quan va entrar en funcionament la via fèrria (avui dia clausurada) que la unia a Kankan

Entre les atraccions de la ciutat es troben el Museu Nacional de Guinea Conakry, diversos mercats, el Palais du Peuple, la Gran Mesquita de Conakry, i la vida nocturna de les illes de Los i els seus jardins botànics.

El sistema de numeració dels carrers de Conakry etiqueta tots els carrers amb KA, seguit d’un nombre de tres xifres: imparell per als carrers orientades en direcció nord-sud, parell per a les que tenen direcció est-oest (per exemple KA002).

Conakry és la ciutat més gran de Guinea i el seu centre administratiu, econòmic i de comunicacions. L’economia de la ciutat gira entorn del port, dotat de modernes estructures per al trànsit de mercaderies i magatzems, a través del qual s’exporta sobretot alumini i bananes. La indústria prevalent és l’alimentària i l’automobilística.

Guinea està dividida en vuit regions administratives i subdividida al seu torn en 33 prefectures. Conakry és la capital, la major ciutat i el centre econòmic més important. Altres ciutats importants són Kankan, Nzérékoré, Kindia, Labé, Gueckedou, Mamou i Boke.

Els 10 milions de guineans pertanyen a 24 grups ètnics. Els grups més importants són els N’Ko, amb un 40%, els fula, amb un 30% i els susu, amb un 20%. Guinea és un país predominantment musulmà (85%), amb un percentatge significatiu de cristians catòlics que habita les selves del sud del país.

Guinea és un país molt ric en minerals, incloent la bauxita, diamants, or i alumini. La seva economia depèn de l’agricultura i de l’extracció minera.

Guinea és un país en desenvolupament que té una part important de la seva població (més del 60%) per sota del llindar de la pobresa.

El francès és la llengua oficial de Guinea i és el llenguatge més usat a les escoles, l’administració, els mitjans de comunicació i les forces de seguretat. Així i cadascuna de les 24 tribus de Guinea té la seva pròpia llengua. L’índex de desenvolupament humà és baix (0,414)

Guinea és un dels països assolats per l’epidèmia d’ebola de 2014 al costat de Libèria i Sierra Leone, en els països han mort més de 4.500 persones en total

Font: wikipedia