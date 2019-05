Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de maig de 2019

No crec que cap país sàpiga del món com els membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Aquests membres són els Estats Units, la Xina, Rússia, Britànnia i França. Tots tenen interessos a l’Àfrica

L’Àfrica i Oceania no hi són de forma permanent. Britànnia i França tutelen una bona part d’Àfrica tot seguint models diferents. França treballa al nivell de la Francofonia i Britànnia mitjançant la Mancomunitat de nacions

Vaig descobrir fa anys un llibre al Japó que parlava del gran nombre de cultures del continent, però crec que el nombre de comunitats culturals d’Àfrica, si és per sota, no li falta massa per superar-les en nombreL’únic problema que té Àfrica és que li costa molt d’aixecar el vol. L’Àfrica funciona a base de comunitats culturals on els membres solen tenir diferents formes de vida

Comunitat cultural ha desbancat la paraula raça perquè dins una comunitat cultural hi poden conviure diferents races. Hi ha protocols sobre què ha de fer una noia al casar-se amb un noi d’una altra raça, ja estan escrits. Normalment una noia s’incorpora en la comunitat cultural del noi amb qui es casa

Es veu clarament que el mot raça està del tot obsolet

El continent africà dóna vida a més de 1.000 milions de persones, fent en general una vida no massa diferent de la nostra. El continent està en efervescència donada una una activitat que fa uns 40 anys no tenia lloc tan impuls

Jo recordo en aquella època trobar-me uns quants magribins i uns quants llatinoamericans, però avui dia tot ha canviat d’escala donant pas a molts escenaris just a casa nostra

Un destacat antropòleg que va ser sovint al Senegal em va dir que el model que s’utilitza no és el millor, ell m’explicava com se seguia la vida en llocs on hi havia diferents comunitats culturals. Tot era matemàtic i acceptat

La idea que tenia ell era duplicar la forma de vida del Senegal a Barcelona. Per molts això significaria un gueto, però la veritat és que seria el millor vistes les circumstàncies. Ningú li va fer cas, i així anem…