Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de juliol de 2019

M’ha arribat fa poc que els antropòlegs han determinat no parlar més de races, però sí de comunitats culturals. Les races eren determinades per una ascendència biològica

Hi ha comunitats africanes que utilitzen les paraules ètnies i clans d’una forma espontània. Les ètnies formen part d’un poble o nació, que es divideixen en clans. L’ús d’aquestes paraules són del tot actuals

Quan devia tenir un 7 o 8 anys, l’escola ens va donar un atlas on, en la part inferior esquerra feia esment a les races que es consideraven aleshores: races blanca, negra, groga, rogenca, i oliva

La raça groga corresponia a xinesos, però com podem veure són en general blancs. La raça rogenca corresponia als amerindis, però no podem veure massa diferències amb nosaltres. La raça oliva corresponia als àrabs, però això no és ben bé així perquè vam sopar amb un saharaui que sí que enia la pell un pèl verdosa

És curiós que a Europa hagin desaparegut entre els nadius els conceptes de raça, ètnia, i clan perquè n’hi ha. Sense anar més lluny, un estudi fet fa uns anys a Espanya revel·la que els espanyols anteriors a les grans migración som un 61% íbers, un 20% orientals, i un 19% marroquins

Aquest resum ha posat a prova la història d’Espanya, amb èxit. Abans de tot això, un company de la feina que Europa està plena de comunitats cultural, però com que tothom en sap una mica, ningú és conscient de la seva realitat, excepte com més es puja en les classes altes