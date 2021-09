Plataforma per la Llengua, 11 de setembre de 2021

Un any més a Plataforma per la Llengua commemorem la Diada Nacional de Catalunya per reivindicar i defensar el català com a llengua comuna del nostre país.

Avui, Onze de Setembre, després d’un any excepcional i seguint totes les mesures de seguretat establertes, tornem al carrer per fer-nos sentir i celebrar amb tots vosaltres aquesta dia tan nostre. Després de la tradicional ofrena floral al monument de Rafael de Casanovas, tots els qui passegeu per Barcelona ens podreu trobar de 9 h a 15 h al Fossar de les Moreres.

També participarem en altres punts de Catalunya amb els voluntaris dels nuclis territorials. Pots consultar aquí totes les ofrenes florals i activitats en què participarà Plataforma per la Llengua. T’hi esperem!

Commemorem la Diada recordant que la llengua és un element essencial de la cultura i la identitat catalanes i agraint el suport de socis, voluntaris i activistes que treballen perquè el català sigui la llengua comuna i de cohesió social.

Un dia com avui t’animem a fer-te soci de l’entitat per ajudar-nos a continuar treballant per fer que la nostra llengua sigui per a sempre.

Et desitgem una bona Diada, La Veu d’Àfrica!