Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de maig de 2018

El comerç entre països africans i Espanya és important perquè és del voltant del 13% del comerç exterior d’Espanya. Un 60% del nostre comerç exterior es fa amb la resta d’Europa. El 40% del comerç restant el comparteixen gairebé a parts iguals Àfrica, Amèrica i Àsia

De la mateixa manera que hi ha països africans que tenen superàvit, també n’hi ha amb dèficit

Posem per cas que Espanya hagi ingut superàvit amb un país africà, aquí també hi entren els assalariats africans que viuen a Espanya perquè han col·laborat amb Espanya a vendre en el seu país d’origen. Per tant, el gap comercial s’hauria de reduir

Com que tot es pot reduir a nombres, no m’estranyaria que es fessin càlculs econòmics per determinar on arriba el superàvit i on arriba el dèficit. Donat que el comerç internacional es vol fer tendir a la paritat, fer càlculs de dèficit o superàvit no s’ha de fer com si res

En aquesta situació el ministre d’Afers exteriors i cooperació hauria de fer balanços comercials correctes a fi de poder teixir polítiques comercials dels països d’on provenen els africans. Això vol dir posar valor al treball que fan els assalariats africans residents a casa nostra

No crec que falti a la lògica si dic que diferents ministeris haurien de trobar alhora escenaris que determinin tant la política interior com l’exterior per diferents raons. No és fàcil trenar un marc d’acció davant la immigració, el comerç i le relacions internacionals

No ha de ser massa difícil tenir una projecció en determinats àmbits dels governs africans