Comerç exterior

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 d’agost de 2017

El comerç d’Espanya amb països africans és important, equiparable amb els començos amb Amèrica i Àsia (Llibre blanc del comerç amb Àfrica, 2012)

La major part del comerç espanyol es concentra a Europa amb un 60% dels diners. El 40% restant se’l reparteixen gairebé a parts iguals (al voltant del 13%) Àfrica, Amèrica i Àsia

El comerç espanyol amb els països africans és desigual. En molts casos Espanya hi té superàvit, i en d’altres, dèficit

Les compres que fa Espanya solen ser primeres matèries pròpies del sector primari. Aquesta situació d’Àfrica dóna molta fragilitat a l’economia africana perquè s’ho venen tot

El mercat de les primeres matèries és molt fràgil perquè depèn dels gustos del qui compra. Aquestes primeres matèries aporten molt poc valor afegit. Això ho pot explicar França perquè ha reduït aquestes compres d’ençà de les independències. El consum agrari francès de promeres matèries primeres agràries va passar de ser important a resultar una part residual

Aquests mercats han estat substituïts pel públic francès per altres de més sofisticats. Les raons són que el consum francès és perquè es va decantar cap el consum de productes industrials més elaborats

Perquè l’economica africana pugi, Àfrica s’hauria de decantar per la indústria, en particular en la transformadora

No cal anar massa lluny perquè Espanya s’ha decantat per productes cada dia més sofisticats. La teràpia que es va aplicar a l’Espanya de postguerra va ser deguda a la inversió estratègica estrangera i a l’aplicació d’una activitat que ho toca tot com és el turisme

Poca medicina d’aquesta apliquen els governs africans