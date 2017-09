Comerç, eina de cooperació

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de setembre de 2017

No fa pas massa que una entitat que vetlla per interessos comercials de la catalanofonia es va posar en contacte amb la nostra associació perquè exposéssim la nostra consideració del comerç amb el nord d’Àfrica

La SDRCA els va dirigir a dues publicacions editades per la nostra editorial l’any 2012. Van desestimar formalment la nostra proposta perquè deien que no eren actuals (www.SDRCA.es)

Tot i que en cinc anys es poden dibuixar tendències diferenciades, el comerç amb el nord d’Àfrica es pot llegir en el Llibre blanc del comerç amb Àfrica i en el recull d’articles del workshop sobre l’Euràfrica

Les relacions comercials amb el nord d’Àfrica són molt bones per ambdues parts. Aquest tema recorda les línies marítimes que durant segles hi foren actives des de la catalanofonia

Eren i són línies comercials entre veïns que han perdurat al llarg de la història. Us aconsellem que feu un cop d’ull a aquests dos volums editats per la SDRCA

Afortunadament el públic es va adonant cada dia més del flux de mercaderies i de persones com a frontisses africanes. Per molt que diguin alguns intel·lectuals, el comerç bilateral és fonamental per a unes bones relacions entre països

La SDRCA us posa a l’abast des de 2009 el CLUB41 de cooperació internacional centrat en tol el continent africà. La SDRCA és pionera en considerar el comerç com una nova eina de cooperació internacional amb Àfrica

El comerç fa polir el llenguatge perquè en principi els dos interlocutors es desconeixen. No sobren en aquests casos certs coneixements de diplomàcia i de cultura intrínseca de cada país

No es pot menystenir ningú en aquest món dels negocis, però al final tothom hi surt guanyant