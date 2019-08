Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 d’agost de 2019

El llibre blanc del comerç amb Àfrica (SDRCA, 2012) posa de manifest la grandària del comerç amb aquest continent veí. El comerç d’Espanya abarca el 60% amb la resta d’Europa. El 40% restant se’l divideixen aproximadament igual Àfrica, Amèrica, i Àsia

Així doncs el comerç d’Espanya amb Àfrica és del voltant del 13%. Hi ha països amb dèficit i d’altres amb superàvit. Àfrica es mou en el sector primari, però hi ha llocs on hi destaca la indústria agroalimentària

Al meu entendre Àfrica ha d’emprendre el camí de la industrialització amb grans consideracions pel medi ambient així com desenvolupar la indústria de la construcció, factor clau en cada país

No s’hauria de menystenir el turisme, sector complementari. S’hauria de fer dissabte amb les indústries extractives de gas, petroli, i minerals

Hi ha molta feina per fer per la qual cosa les parts implicades haurien de fer un sincer do de pit