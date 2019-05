Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de maig de 2019

Un director d’empresa ens va deixar anar: “Som en un país de tradició catòlica”. Què vol dir això ? Te vàries interpretacions. Que els catòlics hauran de passar per l’adreçador ? Penseu-hi si us plau…!

Una altra fase lapidària que vaig sentir d’un professor universitari de comerç en una universitat catòlica fou: “El comerç es basa en la confiança”. Ja em perdonareu, però acabo d’entendre aquesta frase

Una possibilitat és que heu de demostrar a un client que us pot tenir confiança. El mateix aplica a un proveïdor. Guanyar-se la confiança costa molt davant un nou proveïdor o client.

Durant els primers mesos em vaig guanyar la confiança dels alumnes i de la direcció, que és catòlica, però això costa també un esforç. La major part de les lleis que governen tot Espanya és catòlica exceptuant en part les relacions de parella

Sembla que al nostre país hi hagi aparegut el fantasma que sense Déu vivim millor

Jo formo part de l’Església santa, catòlica, apostòlica, i romana. M’hi sento còmode. Sempre he actuat allí on he treballat. En l’ultima empresa treballada, un col·laborador em diu: “Josep, no veus que aquí tothom és ateu ?

Jo no vaig baixar la guàrdia per què havia de fer front als que només tenien el “Bachillerato de calle”, que no eren pocs els qui formaven part de l’organització

La gràcia dels qui ens sentim part de l’Església és que no hem de tenir por d’uns autoanomenats ateus. Si pessigues, tots et mostraran el seu vessant catòlic

Conec el diferent vessant que té la Església catòlica com a mínim al Camerun. Una no es descuidava d’anar a Missa, entesa a la camerunesa. L’altra patia d’incredulitat perquè vaig preguntar-li si portaria els seus nens a la Cavalcada de Reis. Aquesta segona m’ho va posar difícil perquè creia que els seus infant s’adonarien del secret de la Cavalcada

L’Església catòlica universal s’ha de presentar amb matisos que no vol dir de continguts.

Jo em vaig embarcar en un projecte social a Mfou (el Camerun). La idea era donar formació i salut a partir d’una fàbrica de fer totxos. Conec des de fa més de deu anys als meus dos socis camerunesos. No em vaig poder guanyar la meva confiança perquè es van posar els diners a la butxaca

Els primers passos d’una empresa són difícils o més difícils. No em vaig poder guanyar la meva confiança amb ells… què hi farem ?