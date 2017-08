Com seran els nous catalans ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 d’agost de 2017

Aquesta pregunta se la devia haver fet en Francesc Candel a l’escriure el llibre “Els altres catalans”, ho va encertar ?

Com serà la vida de la immigració africana ? La vida de la immigració africana d’aquí a una dècada serà diversa. Haurem d’esperar per veure-ho

En aquest període de temps molts nois i noies assoliran la majoria d’edat, i, per tant, al dret a l’accés del món del treball

La gran majoria dels matrimonis africans és tan normal com la de majoria de parelles autòctones. Aquests pares busquen el millor per als seus fills i filles.

Molts esperen entrar en el món acadèmic de la universitat per gaudir de la millor educació possible

Hi ha persona que considera els africans com persones de nivell inferior, però tota família aboca tots els seus millors sentiments per sentir-se com els altres

El que és indubtable és que moltes oficines de caràcter oficial vetllen perquè nenes i nens africans puguin seguir bé totes les etapes de la vida, dret a l’escola, dret al treball

També és cert que la nostra societat és molt racista. Tot se supera amb empresaris ferms que no trien per l’origen sinó per les capacitats

Però la pressió de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya dobleguen els més incrèduls. L’administració pública hi té un paper important

Vaig viure de primera mà que algunes escolees no acceptaven alumnes musulmans tant magribins com negroafricans. Són realitats a les quals el temps hi troba solució

Considero que alumnes de diferents religions poden realment conviure en l’entorn escolar. Només cal posar-s’hi i aplicar sense embuts la creativitat