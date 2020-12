Bústia Projectes Europeus

Barcelona, 15 de desembre de 2020

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania participa com a soci del projecte europeu REGIN (Regions for Migrants and Refugees Integration). Aquest projecte té per objectiu dotar a les regions d’un marc comú i d’eines per facilitar la inclusió de persones immigrades.

Com a part d’aquest projecte, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania es complau a convidar-vos a participar en la jornada “Com millorar les polítiques d’inclusió des del treball en xarxa” que s’organitzarà en línia el 15 de desembre de 2020, de 15 a 16.30 hores. L’objectiu d’aquesta trobada serà presentar les eines desenvolupades en el marc del projecte REGIN, així com debatre els reptes i les oportunitats del treball en xarxa per a la inclusió de persones migrades i refugiades. Si esteu interessats a assistir, feu clic AQUÍ. Uns dies abans de la trobada, us farem arribar les instruccions necessàries per participar en la reunió.

La trobada es realitzarà a través de la plataforma zoom i disposarà de traducció simultània. Per garantir que tingueu una millor experiència, us recomanem que us instal·leu la darrera versió del zoom.

Podeu seguir el Projecte REGIN al web del projecte i a Twitter al compte @REGINProject. També podeu veure el butlletí del REGIN i obtenir més informació al fulletó del projecte, adjunt en català, i també disponible en anglès, italià, portuguès, castellà i suec.

Esperem amb interès la vostra futura col·laboració en el projecte i, per descomptat, estarem disponibles per a qualsevol informació addicional que necessiteu.