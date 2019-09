Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de setembre de 2019

Fa força mesos que alimento aquesta columna sobre Àfrica perquè m’agada compartir-ne coneixements. La meva meva etiqueta és la d’un simple amateur, però lo cortés no quita lo valiente

Em declaro del tot un activista africanista. El Diccionari normatiu valencià defineix africanisme com l’estudi de tot allò que fa referència a Àfrica. Segons aquesta font, defenso els interessos i els valors culturals dels africans, especialment dels africans subsaharians

No obvio tampoc els nord-africans perquè hi ha molta més feina per fer a favor de l’Àfrica negra

No faré una anàlisi completa de la columna perquè els lectors s’interessen per tots els temes africans. No sé fins a quin punt puc satisfer les aspiracions del gran nombre de lectors

He escollit dos articles que han tingut molt d’èxit: “Guerres” i “Segells”. Són dos títols contraposats. Els lectors volen saber quines guerres hi hagut i hi han. Considero que aquestes persones són pacífiques que dolen per aquestes desgràcies

“Segells” és l’acció positiva que busca allò tan pacífic com entendre l’Àfrica artística i comercial

Sí, l’Àfrica és un poliedre, que es manifesta segons com hi arriba la llum