26 de maig de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix colònia com el territori o lloc on s’establix un conjunt de persones que, procedents d’un país o d’un territori determinat, es traslladen a un altre per poblar-lo, per explotar-lo o per establir-s’hi. Una altra definició de colònia és el territori o país sotmés al domini militar, polític, administratiu o econòmic d’una nació estrangera més poderosa.

Una experta en Sibèria ens comentava fa uns quants anys que s’havia quantificat la bondat d’una colonització de 0 a 10. Segons aquesta font la millor colonització dels últims 500 anys fou la colonització russa de Sibèria, molt guiada per l’Església ortodoxa russa

El que inicialment es considerava un disbarat de les colonitzacions fetes per Espanya, resulta que es quantifica amb un 5, un aprovat pelat. La bondat d’aquesta relativamente bona colonització és que Espanya va fer molt d’urbanisme a les Amèriques, compensant l’enorme desastre que va resultar en l’espoliació d’aquells territoris

S’ha de pensar que els colons no tenien massa estudis, però l’únic que marcava el pas era la rendibilitat de l’explotació dels nous territoris. Segons l’experta, Anglaterra es quedava amb un 2 o un 3 perquè s’ho van endur tot cap endavant

No disposo de més dades quantitatives, però la colonització d’Àfrica ha deixat les coses a nivell de desastre. Això encara ho expliquen els africans

Tanmateix, ens podríem plantejar què seria ara l’Àfrica sense haver estat colonitzada. Jo diria que estaríem en determinats aspectes bocabadats. Bocabadats per bé i per mal. Per bé, conservarien les seves estructures socials tradicionals sense cap interferència. Per mal, potser no tindrien els estàndards que tenen en l’actualitat

Estic d’acord amb africans que voldrien haver pogut mantenir la seva cultura intacta o que se l’hagués fet saber a tota la Humanitat. Ara hi ha el que hi ha, però s’hauria de fer un esforç cap el passat per posar totes les coses al seu lloc

Desconec les seves estructures polítiques del passat, però les conserven encara reis tradicionals dels seus territoris. Es pot fer ben bé un mestissatge cultural a base de bona voluntat sense desmerèixer res. Avui dia l’Àfrica viu un nacionalisme important quan ens referim a la cultura popular