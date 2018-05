Col·loqui sobre prostitució i tracta de blanques

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de maig de 2018

Com sabeu, la tracta de blanques no es refereix només a dones de pell blanca sinó que abasta dones de qualsevol color de la pell

L’expressió de tracta de blanques es refereix al tràfic il·legal de dones, una activitat econòmica, que no laboral, prohibida arreu del món

Parlar de tracta de blanques es refereix al tràfic de dones amb esperit blanc. Un sinònim pot ser tracta de dones pures això és tracta de dones que seguien una vida normal

Com a dada indicativa, les reines o màximes autoritats monàrquiques catòliques es poden presentar davant del Papa amb un vestit del tot blanc. Entre aquesta reialeses tenim les reines d’Espanya i Bèlgica, les princeses de Mònaco i Liechtenstein i les grans duquesses de Luxemburg

SDRCA i l’Associació Món Comunicació preparen un acte per al 29 de maig de 2018 a les 18:30 per tractar de prostitució i tracta de blanques a l’Espai Francesca Bonnemaison a Barcelona (carrer de Sant Pere més Baix, 7)

El programa inclou la conferència de Helen Mukoro Idisi, nigeriana amb nacionalitat espanyola, presidenta del comitè espanyol d’ONU Dones. Helen Mukoro viu a Dénia. Això vol dir que el trajecte fins a Barcelona és de 454 km. Vam acordar fer un acte obert a Barcelona després de la lliçó magistral pronunciada a la UAB

L’Associació Món Comunicació assumeix l’organització de l’acte

És dur d’entendre per què una dona fa cap a la prostitució. Tothom a qui pregunto em diu que són els diners o la força, en el cas de tracta, però jo vull saber exactament el mecanisme que duu a la prostitució. Això només ho saben les dones…!

Jo veig més fàcil que un home es prostitueixi que no pas una dona, però els nombres canten: en la prostitució les dones van per davant, esfereïdor

Prostituir una dona és un acte criminal, però si ho fa un marit amb la seva pròpia dona encara és pitjor. Un noi d’uns 25 anys em deia que deixava que la seva dona anés amb les amigues, però que a l’hora de complir havia de complir

Hi ha molta prostitució subjacent com per exemple homes que estan retirats es casen amb noies de 25 o 30 anys. En aquests darrers casos som en el llindar de la violència de gènere

Hi ha homes que són uns complets degenerats. Hi ha home que va a la platja per veure dones mig nues. Aquesta figura la trobem com a client de prostitutes d’una forma periòdica, diuen aquesta categoria de persones que la prostitució compleix una funció social, una altre disbarat

Vull desenganyar aquells que diuen que la prostitució és l’ofici més vell del món. A la nit dels temps les aglomeracions humanes contenien molt poques persones.

És el mateix que parlar ara que en un poble de 1.000 habitants algú es dediqui a la prostitució. Això és més que improbable perquè cap dona gosaria a llogar-hi el seu cos

Són les grans aglomeracions urbanes que han donat pas a aquesta activitat econòmica (equiparable a llogar un pis), però fora de la llei

La prostitució és un prominent comerç negre. No crec que durant el que em quedi de vida pugui veure l’extinció de la prostitució, però això no priva que la meva intenció no intenti frenar aquesta activitat tan galdosa

El meu remei és que durant tot l’ESO el jovent treballi amb la mateixa intensitat l’Educació sexual i reproductiva com es fa en les classes de matemàtiques o gramàtica. El jovent ha de sortir enfortit amb classes de la mateixa intensitat sobre Educació sexual i reproductiva que en matemàtiques i gramàtica

Aquest és el meu desig…!

És per això que l’acte està presidit per la veu de 5 dones:

Helen Mukoro, ONU Mujeres

Montserrat Fernández Garrido (abogada)

Carmen Freixa ( periodista y feminista)

Sylviane Daham ( vicepresidenta de la FAVB, y activista)

Marlène Mevong ( abogada)

Organització:

ONU Mujeres España

Associació Món Comunicació

Associació SDRCA