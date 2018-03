Col·laboració

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de març de 2018

La continuïtat de les oenagés és segons el meu punt de vista preocupant. Ho és perquè molts dels seus clients les detesten.

No són afirmacions gratuïtes perquè són detestades al Camerun, Ghana o Kenya per posar uns exemples del que jo he viscut en pròpia carn

Els africans ho justifiquen, si és que ho justifiquen, per la paulatina desaparició de l’extrema pobresa. També s’hi mostren en contra per raons nacionalistes, molt pròpies de l’Àfrica. En aquest sentit significa acceptar implícitament un menyspreu als seus habitants

Les oenagés podrien tenir encara un sentit si de mica en mica enderroquessin les famoses xarxes de corrupció que tot ho ofeguen

Tot i ser més pobres, els africans gaudeixen dels mateixos drets i deures que els europeus, només cal activar la màquina productiva

Molts governs africans viuen en coixins de satisfacció, coixins de cotó fluix, que els impedeixen assumir les necessitats dels seus pobles

En aquests moments només falta una guspira perquè els poderosos reconeguin als seus conciutadans com a persones de ple dret

No m’agraden les oenagés nostres que treballen a l’Àfrica perquè en aquests moments cal un treball cooperatiu. Fer que un poblet de persones pugui menjar adequadament per sentir-se dignes és un problema d’escala

Estic plenament a favor de la unitat d’acció perquè, si les coses segueixen com fins ara, no arribarem enlloc. No és legítim que les oenagés enfrontin la realitat des d’un punt de vista corporatiu, barallant-se entre elles per aconseguir els favors econòmics de l’Estat

Considero que ens hem de prendre seriosament la qüestió africana perquè ens hi juguem el nostre propi benestar. La nostra experiència diu que les oenagés formen part de la conjuntura pròpia de palau