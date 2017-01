Colau estudia multar els actes discriminatoris o xenòfobs

El consistori acorda un pla amb 28 mesures per combatre l'islamofòbia

El govern d’Ada Colau ja està treballant a introduir un conjunt de canvis en l’ordenança de civisme, un text que ha estat molt qüestionat políticament i jurídicament des de l’aprovació, el 2005, en considerar-la un instrument essencialment punitiu envers col·lectius vulnerables com ara les prostitutes. La previsió és que aquest retoc pugui estar aprovat en el termini d’un any i la gran novetat de concepte és que no només se’n podrien suprimir alguns articles o rebaixar la quantia d’algunes multes, com ja més o menys s’ha anat avançant, sinó que l’executiu local vol aprofitar aquest treball de revisió per incorporar nous comportaments potencialment sancionables a la normativa. En concret, i segons va avançar ahir el tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, la voluntat és que es puguin multar aquelles conductes o actes de to discriminatori per motius de raça o orientació sexual, entre d’altres. En aquesta tipologia, hi entrarien manifestacions d’odi que no tenen la tipificació de delicte, com podrien ser els insults o els assetjaments. Com es concretarà aquest propòsit en un articulat de l’ordenança és una qüestió que ara està en mans dels serveis jurídics del consistori, així com altres detalls de la mesura com quin serà el cost de la sanció.

En un pla més immediat en el temps, el consistori barceloní ja té a punt un pla per lluitar contra els brots d’islamofòbia que es puguin produir a la ciutat. Si bé el mateix tinent d’alcaldia va admetre que a Barcelona aquesta problemàtica no té el mateix grau d’intensitat que a altres urbs europees, convé tallar d’arrel qualsevol brot que pugui fer arrelar un missatge de tall racista o xenòfob latent. “Estem en un moment en què les expressions d’odi estan en auge, i no podem abaixar la guàrdia”, va manifestar Asens. Amb un pressupost global de 102.000 euros, la iniciativa detalla 28 mesures per prevenir un episodi d’odi potencial o indicar com actuar si es produeix. Una d’aquestes, per exemple, és l’ordre donada a la Guàrdia Urbana perquè notifiqui per escrit totes les possibles conductes d’islamofòbia que detecti durant una intervenció. Un procediment que permetrà, si es dona la situació, aplicar un agreujant de discriminació en cas d’arribar a judici.

La capital no tindrà, ara, una gran mesquita

En la política barcelonina hi ha rumors que són com el Guadiana, ja que apareixen i desapareixen cíclicament en el temps. Un d’aquests anuncia la imminent construcció d’una gran mesquita a la ciutat, i s’atreveix fins i tot a aventurar que s’emplaçarà a la Monumental. La comissionada d’Immigració, Lola López, va assegurar ahir que l’obertura d’aquest centre de culte, ara, està descartada, ja que la comunitat musulmana tampoc ho demana, atès que prefereix utilitzar oratoris més petits i arrelats als barris on viu.