Josep Juanbaró – SDRCA – 9 de desembre de 2017

Es compleix normalment la sentència per la qual, si un té por que el robin, és un lladre.

L’empresa fundada per la SDRCA al Camerun, Chantiers Africains SARL, ha caigut en males mans. Els socis camerunesos creuen que estan aixoplugats per la distància. Aquestes persones menteixen contínuament com si fossin moguts pel mateix dimoni

L’única raó de tot plegat és que volen enriquir-se a marxes forçades. La SDRCA ha finançat tot el que calia per posar en marxa la fàbrica de totxos. Aquestes persones es neguen retornar el que no és seu

Els Mossos d’Esquadra parlen de cobdícia. En efecte, el nostres socis camerunesos es mouen a base de cobdícia i d’altres pecats capitals

Han derivat l’activitat comercial cap una plataforma d’exportació i importació perquè no estava escrit de deixar de banda la fàbrica de totxos

Les raons principals que tenia la SDRCA era el seu patrocini per la fàbrica de totxos i, el que és més important, desenvolupar una comunitat laboral d’uns 185 assalariats

En efecte, el més cobdiciat per la SDRCA era augmentar l’índex de desenvolupament humà entre tots els membres de l’empresa

La principal raó que exibeixen per haver canviat d’orientació no és altra que l’importexport té rendibilitat a curt termini mentre que la fàbrica de totxos demanava uns mesos per començar a produir

L’amor als diners d’aquests camerunesos no té fi. Volen vendre el que sigui d’una forma molt orientada a omplir-se les butxaques. La SDRCA tard o d’hora recuperarà els seus diners perquè això ho diu la justícia

Considero que al Camerun i d’altres països africans només hi poden anar empreses grans o mitjanes grans per poder fer front a accidents inesperats

Tothom qui vulgui pot sentir la meva veu en forma de consells molt útils per anar al Camerun a invertir-hi. Entre tots hem de vèncer les dificultats pròpies de persones cobdicioses

És el quid de la qüestió…!