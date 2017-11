Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de novembre de 2017

L’ablació és un vessant molt més greu que la circumcissió masculina. En aquest darrer cas està avalada per una reducció d’infeccions. Un penis circumcidat ja no és tan sensible, però la idea és la mateixa

L’ablació es basa en retallar la part més erògena de l’aparell sexual femení. L’Àfrica ho veu com una pràctica normal, però no és el mateix que la circumcissió

L’ablació es practica barroerament amb una fulla d’afaitar o un petit ganivet ben esmolat. L’extirpació del clítoris representa en el límit la desaparició de plaer sexual en la dona

Les operacions es fan al voltant d’una cerimònia pública com una iniciació cap a la fase adulta de les nenes

Com que l’operació es fa tan barroerament, moltes noies poden experimentar una mica de plaer en les relacions sexuals. Aquest mal retall afavoreix també una reconstrucció parcial a casa nostra.

Fetes les reparacions per metges de bandera, moltes noies recuperen la sensibilitat i celebren la recuperació

El tema de l’ablació és tema de temps molt anteriors, però continua essent molt habitual. La nostra policia vetlla per la integritat de les noietes tot mirant d’evitar viatges expressos cap al país africà d’origen, aprofitant vacances

M’expliquen que a Uganda s’havia aconseguit evitar en part l’ablació de les nenes, però, un cop mares, deixaven que es fes l’ablació de les seves filles perquè elles s’havien vist rebutjades per la comunitat. Això indica la potència del grup

No totes les dones donen la mateixa importància a l’ablació al ser un costum atàvic. Tant l’ablació de fulla com la de ganivet poden donar pas a infeccions severes