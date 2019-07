Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de juliol de 2019

Segons el Diccionari normatiu valencià, el clima és el conjunt de condicions atmosfèriques característiques d’una regió o d’un lloc determinat, però l’oratge [o temps] és l’estat de l’atmosfera en un lloc i un moment determinats

El canvi climàtic és la variació lenta del clima d’un lloc que pot ser produïda per causes naturals o com a conseqüència de l’activitat humana. Ningú amb dos dits de front pot negar que estem sotmesos a un canvi climàtic perquè jo l’he observat des de fa gairebé mig segle

L’anècdota que puc aportar és que, quan vaig poder anar amb bicicleta, havia d’anar molt de compte en agafar els revolts del camí. Si no ho feia, el glaç de l’asfalt em feia caure. Ara això no passa en els mateixos escenaris

Com bé diu el Diccionari normatiu valencià, el canvi climàtic es pot produir per causes naturals o com a conseqüència de l’activitat humana. Jo no n’elimino cap de les dues possibilitats perquè poden sumar.

Fa uns quants anys vaig llegir en una font digne de crèdit que fa uns 400 anys també hi va haver un canvi climàtic, però a l’inrevés: feia més fred. L’activitat humana d’aleshores no pot justificar aquest canvi de clima: hi havia moltes menys persones i encara no s’havia posat en marxa la màquina de vapor ni havia la gentada que hi ha avui al món

Hi ha persones que quan senten a parlar dels Estats units d’Amèrica s’esgarrifen, però escolto i justifico les seves sentències. ¿Quin país en sap més i millor del canvi climàtic ?

Però els Estats units no volen baixar del burro, per què ? No crec que es puguin trobar en altres països l’enteniment de les molt possibles causes d’aquest canvi. Estic convençut que vigilen el Sol des que n’hi ha tecnologia, però són murris i callen. Vull dir amb tot això que cal regular l’activitat humana perquè també n’és causa

Quant a l’Àfrica, les característiques geogràfiques són:

* Principals ecosistemes: Desert del Sàhara, Sahel, Sabana sudanesa, Selva del Congo, desert de Namib, desert del Kalahari, delta de l’Okavango, Grans Llacs, Serra de Kenya, massís Etíop i Gran Vall del Rift

* Principals illes i arxipèlags: arxipèlag de Madeira, arxipèlag de les illes Canàries, arxipèlag de Cap Verd, Bioko, São Tomé i Príncep, Santa Helena, Madagascar, arxipèlag de les Mascarenyes, arxipèlag de Zanzíbar, arxipèlag de les Comores, arxipèlag de les Seychelles i Socotora

* Principals rius: Senegal, Volta, Níger-Benue, Congo (el segon més cabalós del món), Orange, Limpopo, Nil (el segon més llarg del món) i Zambeze

La línia de l’Equador, el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn creuen el continent.

Al nord i al sud del continent predomina el clima mediterrani, amb l’estació de pluges a la primavera i la tardor, i en el centre el clima equatorial, càlid i humit. Entre les regions mediterrànies i equatorial s’estenen dos grans deserts, el Sàhara al nord i el Kalahari al sud d’Àfrica

Les majors diferències climàtiques d’una regió a una altra són d’ordre pluviomètric. Els deserts del nord i del sud d’Àfrica reben molt poques precipitacions, disperses i irregulars i formen part de les regions més seques i àrides del món. Es troben a la part descendent de la cèl·lula d’Hadley a la dorsal subtropical que genera masses d’aire de subsidència, càlides i seques

Entre els tròpics, l’estiu és la temporada de pluges, amb el pic de la pluja just després del pas del sol per la vertical. A prop de l’equador, on el sol està en el seu zenit dues vegades l’any, hi ha, en principi, dues estacions plujoses i dues estacions seques a l’any

La zona de fortes pluges es desvia lleument d’oest a est, el desert del nord descendeix cap al sud per la costa est i remunta més al nord a la costa oest. La regió més humida del continent és una franja costanera a l’oest de la muntanya Camerun amb 9.991 mil·límetres de precipitació per any; per comparació, Cherrapunji, al nord-est de l’Índia, compta amb les pluges més abundants del planeta amb 11.633 mm

