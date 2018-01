Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de gener de 2018

La revolució dels clavells esdevinguda a Portugal (1974) va donar pas a una gairebé immediata descolonització de l’Àfrica lusòfona, en particular d’Angola i Moçambic, els territoris més extensos

Aquest alliberament va significar en la pràctica dues guerres civils. Cal recordar que el món encara estava dividit pel mur de Berlín (1989) quan l’URSS continuava alimentant grups revolucionaris d’arreu del món

Sud-àfrica donava suport a exèrcits contrarevolucionaris amb els qui era veïna, i més enllà. No n’hi va haver prou amb la implosió de la Unió Soviètica (1991) per frenar les hostilitats

Angola ha esdevingut una potència petroliera que ha ajudar al desenvolupament socioeconòmic del país. Es coneix actualment Moçambic per l’exportació de mà d’obra a Sud-àfrica

Aquest flux de migrants ha estat víctima de moviments xenòfobs que ataquen els immigrants. La raó d’aquesta situació d’un atur molt important és perquè Sud-àfrica té molts aturats sense cap mena de formació

Un exemple de com van anar les coses poc després d’aconseguir les paus va ser convocar guanyadors i vençuts en una taula rodona en què tots els partits més representatius van poder sembrar les bases de desenvolupament en el que serien noves democràcies

Aquests acords, malgrat ulteriors discrepàncies, han permès un gran desenvolupament

Portugal no s’ha desvinculat tampoc de les altres colònies africanes com ara Cabo Verde, Guinea Bissau, i São Tomé e Príncipe

El sistema de colonització de Portugal difereix força dels altres territoris ocupats per d’altres països europeus. Portugal va utilitzar un sistema de lusofonització que encara perdura. Si ho volem dir d’una altra manera el sistema va ser semblant al que es va aplicar a les Amèriques tant per Portugal com per Espanya