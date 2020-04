Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 d’abril de 2020

Sóc en Josep (o José), sóc en Juan (o Joan). També hi ha persones que m’anomenen Jaume (?). Dir-me Jaume em va agradar perquè és el sant patró d’Espanya. La meva mare em deia que m’esperava aquest dia, però jo em vaig endarrerir

Sóc l’home espanyol (també català). Fruit de dues nissagues: una de pallaresa i l’altra de barcelonesa. L’home espanyol representa Espanya arreu. He fet quedar bé el meu país arreu del món

Sóc intercultural de naixement. M’he nodrit del Pallars, del Barcelonès, del Bages, de la Noguera, entre d’altres indrets tant d’Espanya com d’arreu del món

Ha arribat el moment de la síntesi per l’acció. És fonamental que la victòria sigui de tots: no hi pot haver vencedors i vençuts. La Història ens castigarà si no anem tots plegats, això és que cal anar junts

Ara, quan comencem a ser acaronats per la claror d’un nou dia, és bo que tornem a recordar tots aquells malalts que, amb l’assistència del personal sanitari, esperen de tots nosaltres el millor

Estic fent cops de cap contra la paret per veure quins projectes podem fer entre tots de cara a trobar sortides en la pandèmia en què som

No tinc por d’aquest virus, ni ara ni mai. Quan es llicencia un soldat, li donaven un document que preguntava pel valor: “se le supone”. Doncs jo tinc un valor visceral davant de qualsevol contesa

Amics, i compatriotes, alcem la nostra bandera ben amunt: “perquè tremoli l’enemic en veure la nostra ensenya”. L’ensenya del nostre gran país, i també la catalana perquè estan fetes l’una de l’altra amb la suor dels nostres avantpassats

“La victòria ha de ser de tots”