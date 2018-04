Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’abril de 2018

L’entrevista de Lluís Amiguet per a LA VANGUARDIA (28 de setembre de 2017) em va dur automàticament a l’Aliança de Civilitzacions proposada per l’aleshores president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero (Nacions Unides, 2004)

El projecte estava molt dirigit contra el terrorisme autoanomenat islàmic. Aquesta iniciativa va despertar molt d’interès per totes les parts implicades, però desconec si el projecte continua actiu

L’entrevista esmentada és del tot colpidora perquè demostra que nosaltres estem in albis sobre les societats musulmanes. Considero totalment necessari crear grups de treball entre cristians i musulmans per dir-ho d’alguna manera. Aquests grups de treball haurien de tenir impacte en la nostre opinió pública

Un aspecte que cal tenir en compte és la forta diferència en el poder adquisitiu que tenen aquests dos mons. Com a punt de partida caldria examinar els índexs de desenvolupament humà de les dues parts

És una mica atrevit parlar de món àrab perquè d’oest a est el nord d’Àfrica és divers. Les minories més importants són els amazics i els coptes perquè tenen una forta influència entre les societats àrabs

Aquests àrabs són menystinguts pels asiàtics per raó de la puresa de la raça. Crec que és més just parlar de nord-africans perquè el món musulmà abraça mig Àfrica. L’escriptora entrevistada és Saphia Azzeddine (Agadir, 1979). És severa per la manca de coneixement que tenim del món àrab

Jo voldria saber-ne més, moltes més coses per poder-les traslladar al nostre públic que com jo està desconnectat de les realitats culturals africanes del nord d’Àfrica. No és cert que els nostres conciutadans d’origen nord-africà tinguin una sola boca perquè pots trobar-hi tota mena de tendències

Quan parlem de país d’acollida no és només donar-los-hi oportunitats de treball perquè el millor seria fer un mestissatge cultural que condueixi a un anivellament de coneixement mutus

Molts han arrelat encara que d’altres han volgut experimentar d’altres societats

Hauríem d’aconseguir una aliança de civilitzacions que en que vagi més enllà d’acabar amb el terrorisme autoanomenat islàmic. Donem pas a l’empenta de Saphia Azzedine perquè ens pot dur molt de profit des del punt de vista de l’humanisme i de la Humanitat