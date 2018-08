Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 d’agost de 2018

Fa molt de temps que vaig veure una entrevista de l’actriu nord-americana Kim Bassinger que va preguntar a l’entrevistador: “Per què has vingut a viure a Nova York?”. En aquest punt es va acabar per mi l’entrevista perquè si la Kim Bassinger hagués estat barcelonina m’hauria preguntat: “Per què has vingut a viure a Barcelona?”

La meva resposta és per estudiar, i amb el temps s’hi van afegir coses molt importants de la meva vida. Quan ja treballava, una persona influent em va dir que mai no seria de Barcelona. Aquesta afirmació era antinatural perquè jo no feia altra cosa que treballar per aportar diners a la meva família i a l’empresa

Són famoses les grans migracions que reben les principals ciutats africanes. Arriba a un punt quan es pensa que aquestes grans ciutats africanes faran un pet com un aglà. Quin seria el perfil de les persones que fan aquestes migracions ?

La meva idea és que majoritàriament no són oportunistes sinó que busquen oportunitats per viure en llocs més amables dels que, fins feia poc, vivien. Aquestes persones no perden els vincles dels seus familiars malgrat que de vegades siguin lluny de la capital

Normalment aquests vincles familiars són molt estrets amb la qual cosa els migrants sempre senten damunt seu la força de la seva família, la qual cosa els permet ser forts en els seus punts de destinació

El perfil de l’africà és complex, però sempre està lligat a la seva família. Aquesta forma de ser africana permet que els africans puguin suportar millor els problemes de cada dia.

Comentant aquests fets amb una persona d’una associació empresarial, jo hi veia molts perills en les migracions capitalines, que s’anomenen suburbis. Aquesta persona tenia un altre pensament perquè trobava verosímil que les persones de fora ciutat s’arrisquessin buscant un millor futur