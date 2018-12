Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de desembre de 2018

Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla són en la pràctica dos duanes per accedir a Europatal com ens ho venen els mitjans de comunicació. Enmig de tan enrenou la vida d’aquestes ciutats continua el seu curs. Es veu com Espanya crea a Ceuta i Melilla un paradís de joc en línia (26 de maig de 2018). La Moncloa critica les passejades electorals de PP i Cs a Ceuta (31 de juliol de 2e 2018)

A partir d’ara s’anirà fent referència a la política migratòria del Goven d’Espanya. Ceuta viu el salt de la tanca amb 600 immigrants ferits (27 de juliol de 2018), però després cau de Ceuta per expulsats de també ferits dotze en un nou salt a la tanca de Ceuta (23 d’agost de 2018). Tanmateix, l’endemà es fa una devolució exprés des de Ceuta (24 d’agost de 2018)

Revisaran a Ceuta la mort de 15 migrants (1 de setembre de 2018), però, ¿on són els 116 migrants expulsats de Ceuta pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska ? (26 de setembre de 2018)

Dos homes morts i desenes de ferits en un salt a la tanca de Melilla (22 d’octubre de 2018). Tercera deportació exprés de l’Estat pels migrants de Melilla (23 d’octubre de 2018)

Tot aquest enrenou posa de manifest que el Marroc col·labora amb Espanya a l’hora de posar fre als fluxos migratoris des d’Àfrica quan aquestes ciutats les reclama Rabat. Això indueix a pensar que hi ha una política migratòria solapada entre els dos països tal com va expressar el cònsol marroquí a Barcelona en honor de la festa nacional marroquina

Font ARA