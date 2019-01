Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de gener de 2019

Jean-Marie Teno: “El bon cine africà és bo perquè explica i transforma una història molt simple” (ARA, 8 de gener de 2019)

Jean-Marie Teno és un director de cinema, editor i productor camerunès, nascut el 14 de maig de 1954 a Famleng, Bandjoun.

Jean-Marie Teno va estudiar comunicació audiovisual a Valenciennes i va treballar com a crític de cinema per a la revista Bwana i com a redactor en cap de France 3.

El 1983 dirigeix el seu primer documental curt Schubbah.

El 1992, va dirigir el seu documental a Àfrica, et faré copsar sobre els efectes del colonialisme i el neocolonialisme a Camerun.

El 1996, va fer Clando, que va guanyar el Premi del Públic en el VI Festival de Cinema Africà a Milà, Itàlia.

Jean-Marie Teno també és productor de les seves pròpies pel·lícules amb l’empresa Les Films du Raphia.

Va ser un artista visitant durant el període 2007-2008 com a membre de Copeland a Amherst College, Massachusetts, i el 2009-2010 va ser professor visitant a Hampshire College, Massachusetts.

Viu entre França, el Camerun i els Estats Units.

Clando – 1996: Premi de la Federació Internacional de Creacions Cinematogràfiques al Friburg International Film Festival (Suïssa); Premi del públic al Festival de Cinema Africà de Milà (Itàlia); Gran Premi al Festival Vues d’Afrique de Mont-real; Premi de Drets Humans al Festival Vues d’Afrique de Montréal

La tête dans les nuages – 1994: Premi del jurat de la OUA a les Carthage Film Day; 1995: Premi IUCN i Premi a les asseguradores africanes a FESPACO; Premi documental al Festival Vues d’Afrique de Montréal

Afrique, je te plumerai… – 1992: Premi Documental al Troia Festival; Premi del Jurat O.C.I.C. les Carthage Film Days; Premi Solidari al món a Carthage Film Days.

L’Eau de misère – 1989: Premi TV5-Europe a Écovision a Lille; Menció més honorable al Festival de Troia (Portugal)

Fièvre jaune taximan – 1986: Menció especial al Festival de Clermont-Ferrand

Font: ARA i wikipedia