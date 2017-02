Cinc pacients vacunats pel VIH controlen el virus sense medicar-se

17 feb 2017

MÒNICA L. – FERRADO – Barcelona – ARA – 16/02/2017

RECERCA: La vacuna experimental, provada a Can Ruti, redueix la càrrega viral a nivells gairebé indetectables

La recerca en VIH acaba de fer un pas de gegant. Per primer cop, cinc pacients han pogut controlar el virus sense haver de prendre cap tractament antiretroviral durant un període prolongat de temps: cinc setmanes el que porta menys temps, i set mesos el que més. Formen part d’un assaig clínic amb una vacuna terapèutica realitzat per l’Institut de Recerca de la Sida, l’IrsiCaixa, un centre impulsat per l’Obra Social La Caixa i el departament de Salut de la Generalitat. Els resultats es van presentar ahir a la conferència més important del món sobre infecció per VIH, que se celebra aquests dies a Seattle (EUA), la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI).

Fins ara no s’havia aconseguit mai que un pacient que es deixés de medicar controlés el virus més enllà de quatre setmanes. Els únics “controladors naturals” que mantenen el virus a ratlla sense medicació són casos excepcionals. Es tracta d’individus amb un perfil genètic molt concret i no se n’acaba de saber ben bé el motiu. Amb la vacuna terapèutica, els investigadors han aconseguit induir aquesta capacitat d’autocontrol. Tot i els excel·lents resultats, els investigadors llancen un missatge de prudència. “Encara no sabem quant de temps pot durar”, diu Beatriz Mothe, coordinadora de l’estudi, juntament amb Josep Moltó. “El que hem aconseguit és una prova de concepte -puntualitza el director de l’IrsiCaixa, el doctor Bonaventura Clotet. Encara falten entre 10 i 15 anys perquè aconseguim una vacuna que es pugui fer servir en tota la població infectada, i serà combinada amb altres estratègies”.

En l’estudi, que s’ha fet a l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, hi han participat 13 individus, tot i que només cinc han aconseguit controlar el virus. A tots se’ls van punxar dues dosis de la vacuna terapèutica, que han desenvolupat a Oxford. Entremig de les dues dosis se’ls va administrar per infusió un fàrmac que s’utilitza habitualment per tractar el limfoma.

Aquesta estratègia té un doble objectiu. D’una banda, potenciar la resposta immune del pacient amb la vacuna, que estimula els limfòcits CD8, encarregats de reconèixer i aniquilar les cèl·lules infectades. De l’altra, el fàrmac aconsegueix fer de “despertador del reservori viral”, explica Clotet. Només amb la vacuna no n’hi ha prou, ja que ja fa temps que se sap que aquests virus latents són capaços d’amagar-se en algunes cèl·lules. Així s’escapen del sistema immune, que no els pot detectar, i es mantenen a punt per activar-se en qualsevol moment. Són la causa per la qual el tractament no es pot interrompre mai. “La nostra estratègia busca purgar el virus del reservori”, explica Moltó.

Els cinc individus que han aconseguit controlar el VIH sense medicació tenen nivells gairebé indetectables del virus. “No estan curats, els hem convertit en controladors”, diu Moltó. Habitualment, quan s’interromp el tractament antiretroviral sense cap intervenció, “el virus rebrota a les quatre setmanes”, explica Clotet. En el cas d’aquests cinc pacients, s’han observat petits repunts esporàdics de la càrrega viral, però que baixen en poc temps.

El repte d’agmentar l’eficàcia

En els pròxims assajos caldrà trobar “com augmentar l’eficàcia perquè sigui efectiva amb tots els pacients, ja sigui amb vacunes millors, amb cicles repetits de dosis inferiors de fàrmacs reactivadors o amb altres productes que estan en desenvolupament”, apunta Moltó. A l’èxit també hi ha contribuït el fet que els participants en l’estudi havien estat diagnosticats de manera precoç, durant els primers sis mesos després de la infecció, quan encara no és tan aguda, i el reservori, baix. Avançar en el diagnòstic precoç, doncs, també resulta clau. Ara per ara, però, “tan sols un 5-10% dels pacients es diagnostiquen tan aviat”, diu en Clotet.

Els pacients d’aquest assaig havien participat abans en un altre estudi en el qual tan sols es va fer servir la vacuna i no van interrompre el tractament. En aquest cas, només se’n va voler comprovar la seguretat.