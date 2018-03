Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de març de 2018

Els CIE tornen a ser d’actualitat. Què vol dir CIE ? Centre d’Internament d’estrangers. Els CIE són conseqüència d’una figura jurídica atípica. Què fer amb immigrants que han entrat indocumentats d’aguna manera ?

Aquestes persones no es poden posar a la presó perquè l’única cosa de que es té constancia és que han entrar d’estrenquis

El nostre sistema jurídic ha creat aquestes institucions en les capitals més grans d’Espanya. No hi ha CIE que no hagi mostrat la seva peculiar idiosincràsia. Els CIE són una font de queixes de moltes institucions nostrades

La idea inicial d’un CIE fou com una mena de residència o com un internat que acollís immigrants durant un temps indeterminat fins que es doni a cada intern una decisió judicial o administrativa

Anys enrere, quan es determinava donar la plena llibertat a un intern, se li donava un bon entrepà, aigua, un mapa de Barcelona, i una vestimenta digna

En un primer moment no vaig entendre una situació poc habitual, però que vaig fer front d’una forma precipitada. Quan tornava a la SDRCA, una nit d’aquelles de tardor, intercepto un noi negre molt ben vestit, millor que jo, però desesperat

Aquesta persona buscava l’estació del tren que l’havia de dur a Puigcerdà on, segons deia, hi tenia família. Fins que ja ens havíem separat, no vaig caure que era un de tants nois dels CIE que havia aconseguit la llibertat

Aquest noi estava totalment desesperat. Jo li vaig dir, tot insistint, que anava en sentit contrari per a arribar a l’estació de tren, però no em va entendre perquè va insistir en seguir el camí que l’havia dut a un lloc equivocat

Continuo lamentant que els meus reflexos haguessin estat tan lents. Vaig pensar que l’havia d’haver instal·lat en un hotel decent perquè l’endemà al matí podria saber millor cap on s’encarava, però no hi vaig caure fruit d’un xoc inesperat

Tothom qui visita un CIE en surt totalment decebut, aquesta és també la impressió que en van treure els representants de la Companyia de Jesús

El moviment contra els CIE celebren almenys la tendència minvant de les expulsions del nostre país d’aquests immigrants. Considero que totes les parts involucrades celebrarien d’allò més trobar una solució als CIE

Alguns en demanen la seva dissolució, però tothom hauria d’ensenyar bé les seves cartes