Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de març de 2018

Una persona que vulgui accedir a la presidència d’un país o a cap de govern ha de tenir unes clares propietats de lideratge així com tenir les idees molt clares i estar molt ben informat de tot el que fa referència al seu país, incloses les relacions internacionals

La Sud-àfrica de l’ocàs de l’apartheid fou governada per Frederick de Klerk (1989-1994) que va cedir el testimoni a Nelson Mandela (1994-1999),Thabo Mbeki (1999-2008), Jacob Zuma (2009-2018), i Cyril Ramaphosa (2018- ), un multimilionari

Que Sud-àfrica sigui a partir d’ara governada per un multimilionari negre hauria de ser garantia per evitar que faci la seva butxaca més grossa

Fa anys que tinc la idea de visitar Sud-àfrica, però a Barcelona he conegut dues noies sud-africanes: una negra i una blanca. Les dues no tenen res en comú. La noia negra té una superactiviat enorme. La blanca és una afrikàner qui viu amb la memòria de l’època de l’apartheid.

Un dels seus ídols és el doctor Christiaan Barnard (1922-2001), el primer cirurgià del món que va fer un trasplantament de cor (1967). Barnard va ser un acreditat metge a nivell internacional, el trasplatament va anar molt bé, però el trasplantat morí de pneumònia enacara no al cap de tres setmanes de la intervenció

Conec negroafricans que, quan baixen de l’avió que els ha dut a Sud-àfrica, queden atònits. Diuen que Sud-àfrica és com Europa. No tinc capacitat de descriure totes les grandeses que diuen que han vist. Em van convidar a anar-hi, però la meva prudència va poder més que la meva passió

Em frena la bestial mortalitat per violència lligada a l’enorme delinqüència que hi ha. Vaig estripar el viatge per manca de garanties, però penso anar-hi algun dia mitjançant agència de viatges

La noia blanca va tenir temps per explicar-me moltes dela seva ciutat, Johannesburg. Per exemple, es veu que és costum posar-se a conversar amb els veïns que esperen el semàfor verd

La noia negra vol conquerir el món…!