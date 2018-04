Charlène de Monaco

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 d’abril de 2018

Charlene Lynette Wittstock (Bulawayo, 1978) és com tothom sap la princesa de Mònaco, Altesa Sereníssima Charlène, des del seu casament amb el príncep Albert de Mònaco (2011).

Malgrat nèixer a l’actual Zimbàbue, es trasllada amb els seus pares a Sud-àfrica (1989), però va tenir bessons a Mònaco (2014): Gabriela Maria Teresa i el príncep hereu Jaume Honorat Ranier

El nom que li correspon en català és Carlina, nascuda Charlene i casada Charlène. La distància fonètica entre el seu nom de naixement en anglès és notable amb francès. La transcipció fonètica en anglès seria Txarlén, i en francès seria Xarlèn

El seu esforç d’adaptació des de l’Àfrica austral fins a Europa ha estat molt gran, i en certs moments gairebé dramàtic. No només va quallar a Europa sinó a Mònaco d’on n’és princesa, forma part d’una família reial

No només ha canviat el seu nom a l’estil monegasc, Charlène, sinó que ha fet una cosa que no li demanava ningú, anar del protestantisme al catolicisme, un signe més d’integració. Tot africà dirà que Charlène és africana, però ella té molt clar que és monegasca d’origen africà

Un negroafricà dirà sempre que un blanc nascut o criat a l’Àfrica és africà, però ho dirà amb orgull. Una petita mostra de la seva africanitat ho és que formi part de la Fundació Nelson Mandela

Molts diran que la vida d’una princesa de Mònaco és menjar i jeure, però la veritat és que exigeix molt perquè té tant una vida pública molt important com una vida portes endins molt densa. No tot s’acaba en assistir a celebracions del principat com ara la Diada nacional de Mònaco, el Gran Premi de Mònaco, al ball de la Rosa i al ball de la Creu Roja

Hi ha noies que m’omplen d’admiració, la Charlène n’és una d’elles i també d’altres que, no havent nascut en reialesa, fan un esforç immens per adaptar-s’hi. Fer aquest salt no és mai fàcil oimés quan tenen unes obligacions socials considerables

Font: wikipedia