Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de setembre de 2018

Ceuta i Melilla són dues portes per entrar a la Unió Europea. Aquestes ciutats reben emigrants d’una forma compulsiva saltant les tanques corresponents. Les entrades es fan en massa, però uns quants hi deixen la vida

La vida d’aquestes ciutats no es veuen massa pertorbada perquè els centres d’atenció són les tanques i els seus entorns. El camí des d’aquestes ciutats pot ser dual: un retorn que pot ser exprés o per internament en un CIE, que pot estar edificat en qualsevol ciutat espanyola

Els CIE no agraden en molts llocs del país perquè té una reminiscència de presó. Els dissenyadors tindrien molt per fer a fi que aquestes estades fossin com un internat de col·legi. La Companyia de Jesús carrega contra els CIE, Barcelona traça un pla d’antiexpulsions, i els CIE mostren una tendència a la baixa en les expulsions

Els CIE han esdevingut un problema d’Estat i de la Unió Europea. La UE vol que la seva guàrdia fronterera actuï també a l’Àfrica. Aquesta guàrdia estarà dotada amb uns 10.000 agents que es coordinaran amb els corresponents països de la Unió.

Sembla que de mica en mica es vagi dissenyant una força de xoc que pretén ser impermeable. Aquestes són decisions de la Unió Europea, que la població de les dues ciutats viu amb una certa distància perquè ha de complir les necessitats personals com ara anar a treballar cada dia

D’aquestes àrees neixen els problemes per integrar immigrants menors d’edat. Això també es fa a Barcelona on han aparegut intenses notícies sobre les capacitats i les qualitats dels corresponents centres de formació. Aquesta tasca ha d’estar molt ben organitzada per garantir que els que han fet 18 anys tinguin unes bones perspectives a Barcelona i d’altres indrets