Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 d’agost de 2017

Reconec que cap dels musulmans que coneixo no beu cervesa. L’aparició lenta de la cervesa sense alcohol ha multiplicat els mercats internacionals de la cervesa, però sense alcohol, la popular cervesa 0,0%

Inclús hi ha gent que no pot veure cervesa 0,0%. En la pràctica l’expressió 0,0% és comercial perquè el 0,0% podria amagar un 0,01%.

La batalla per la comercialització de cervesa sense alcohol va ser difícil perquè alguns productors no disposaven de la tecnologia pertinent

Hi havia marques de cervesa que deien que venien cervesa sense alcohol, però en la composició encara hi figurava una important presència d’alcohol

Desconec quina va ser la primera cerveseria en vendre cervesa amb un 0,0% d’alcohol. Benaurats els musulmans que puguin beure cervesa amb un 0,0% d’alcohol

Un convidat musulmà no va ensumar la cervesa demanada perquè per falta nostra no teníem cervesa sense alcohol

La cervesa és una beguda molt comuna a l’Àfrica no musulmana. Aquesta cervesa sol ser de producció casolana en una gran quantitat dels casos. És una beguda de caire festiu

Prendre’s la cervesa produïda per un mateix manifesta un moment de relax. La cervesa que nosaltres bevem va sortir d’un monestir

Les prohibicions en l’islam com ara l’alcohol i el porc són per evitar massa gresca

La prohibició del porc ve de que és un animal que no produeix res, al contrari de la resta del ramat que dóna llet o llana. La finalitat de la prohibició del porc és evitar la festassa d’haver arribat a lloc

Un consum constant de porc pot ser també font de determinades malalties