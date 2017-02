Centros nacionales y europeos se interesan por un proyecto infantil del Hospital de Manacor

8 feb 2017 per SDRCA

S. Sansó – Manacor – foto Diario de Mallorca | Diario de Mallorca – 08.02.2017

Sanidad: ´Si al quirófano vas, ven y lo conocerás´ es una iniciativa pionera para que los niños y sus familias conozcan el quirófano y las zonas de la Unidad

Los padres también se sienten reconfortados al ver a sus hijos tranquilos

El proyecto pionero desarrollado desde hace unos meses por el Hospital de Manacor, y que permite a los niños familiarizarse con la sala de operaciones antes de someterse a una intervención quirúrgica, ha empezado a despertar el interés nacional e internacional. De esta manera, hospitales tanto españoles como de Bélgica, por ejemplo, ya han mostrado su intención de implantar el servicio en sus centros.

Se trata de un nuevo paso del proyecto, que ya ha sido premiado en el III Congreso Nacional de Enfermería en la categoría de Anestesia y Reanimación Pediátrica que tuvo lugar recientemente en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, un reconocimiento con especial mención para el equipo de enfermería de la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI) del hospital manacorí.

El proyecto pretende conseguir que un trámite necesario como es el de una intervención, no tenga porqué ser un trauma que ponga tanto a padres como a hijos nerviosos; evitando la falta de conocimiento e información que puedan ser malos aliados a la hora de entrar en un quirófano.

Manuela Montes Gili es la enfermera y supervisora de la UCSI que ha ideado el sistema, el proyecto para hacer más cercano y ameno el proceso quirúrgico del paciente pediátrico. “Ser intervenidos, aunque sea algo necesario, no es recibido de buen grado por ningún adulto y mucho menos por un niño y su familia. El miedo a lo desconocido, a pasar dolor o a no despertar, y la preocupación por que todo salga bien hace que esa noticia no sea motivo de júbilo”, explica en una de las sesiones que cada sábado se llevan a cabo en el hospital de referencia del Llevant.

“Estamos satisfechos del recibimiento y el premio en el Congreso, porque vimos el interés de otros hospitales en implantarlo. Aunque de todas formas aún no es más que eso, una voluntad, aún falta dar el siguiente paso y que lo apliquen”, dice Montes.

‘Si al quirófano vas, ven y lo conocerás’ es el título, además del proyecto y de la ponencia reconocida en Madrid, el del vídeo que han editado desde la UCSI, con niños de entre cinco y nueve años como protagonistas, para contar qué supone esta iniciativa pionera en unas imágenes que han contado con la colaboración de la conselleria de Salud del Govern.

De hecho, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ya recibió a parte del equipo de la UCSI del Hospital de Manacor, encabezado por la directora de Enfermería, Francesca Rosa Rosal y por la supervisora de la Unidad, Manuela Montes para felicitar a los profesionales por el reconocimiento a esta iniciativa que da resultados excelentes, ya que ayuda a los pequeños y sus familiares a perder el miedo al quirófano mediante el juego y el conocimiento del entorno hospitalario.

La iniciativa permite a los niños que deben ser intervenidos y sus familiares participaron en un programa de visitas a la unidad los sábados por la mañana. En el transcurso de la jornada, los niños conocen como es una sala de operaciones, pueden tocar y probar los monitores, se ponen la indumentaria y las máscaras… y se relacionan con el personal que los atenderá. Así, el quirófano se transforma en un entorno mucho más amable y cercano para el paciente pediátrico.

Asimismo, el personal de la Unidad ha diseñado una guía pediátrica que incluye cómics y actividades para que los niños puedan hacer un recorrido por el proceso quirúrgico, además de algunas recomendaciones para los padres.

Lo que se intenta primero es mejorar la ´mala fama´ de una imagen que no se corresponde con el fin último de una operación, que no es otro que sentirse mejor. “El hospital debe mantener una serie de medidas de higiene, seguridad o privacidad, que hace que se muestre como un lugar hostil en lugar de acogedor y cercano”, explican satisfechos por la acogida desde el centro, que se muestra abierto a poder explicar el proyecto a otros hospitales.

El apunte

Un divertido vídeo que explica cómo funciona la iniciativa: Niños de entre 5 y 9 años son los divertidos protagonistas del vídeo que han editado desde la UCSI para contar qué supone este proyecto pionero. En el vídeo, de unos cuatro minutos y medio de duración, se puede ver cómo es el proceso que siguen los profesionales de Enfermería del centro, días antes de que los niños y sus familias tengan que afrontar la intervención quirúrgica. Todos se ponen las batas y gorros con los que deberán ser operados, prueban las camas o ´juegan´ con los utensilios más característicos de un quirófano, como la mascarilla para anestesiar. Precisamente una representación de esos niños visitó hace unas semanas a la consellera de Salud del Govern, Patricia Gómez, quien no dudó en felicitar a los niños por su gran papel en esta propuesta audiovisual, que contribuirá a la difusión de la iniciativa del Hospital de Manacor para que sea visible internacionalmente.