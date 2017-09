Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de setembre de 2017

Hi ha a Accra (Ghana) la seu d’una institució panafricana molt important. És l’Associació d’Universitats Africanes, que acull la gran majoria d’universitats africanes

Com a dada a ressaltar és que la majoria d’universitats africanes tenen un bon nivell. Els títols són homologables per les més estrictes universitats de Londres i París, posem per cas

Les universitats africanes no tenen manca de matèria gris perquè n’hi ha per donar i per vendre. Tanmateix, les universitats africanes hi falten, no sempre, recursos materials com ara equipaments. Alhora, les mancances les supleixen els professors perquè de les pedres en fan pans

Seria molt llarg enumerar una relació inacabable d’exemples que poden frapar molts professors de les nostres universitats.

De mica en mica apleguen els recursos materials que les hi manquen per tal de fer la docència més fàcil

Tinc molts exemples per explicar, però us en presentaré un que trobo interessant. La Universitat de Yaünde (el Camerun) fa temps que imparteix castellà i més a hores d’ara (fa uns quants anys) que també imparteix català

Tot i que aniria bé que alguna persona del nostre país ajudés a polir l’accent, s’aconseguein unes bones llicenciatures de filologia catellana i de filologia catalana. Jo sóc testimoni directe del què us parlo.

L’única característica que crida l’atenció és l’accent africà dels llicenciats, però cal dir que des de casa nostra s’està potenciant la docència d’acord amb els convenis de col·laboració

Des del camp de les ciències experimentals, conec una noia kenyana que des de Nairobi s’està trencant el cap en l’estudi dels mosquits que porten la malària, ho fa des de primer nivell acadèmic