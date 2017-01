Catalunya, líder mundial en trasplantaments d’òrgans

Catalunya té la taxa de trasplantaments d’òrgans més alta del món, 135 per milió de població (pmp), una xifra que supera l’Estat espanyol (107 pmp), que fins ara n’era líder absolut i a molta distància, per exemple, de la mitjana europea, 65 pmp, o dels Estats Units, 98 pmp. El conseller de Salut, Toni Comín, va donar ahir “la bona notícia” que l’any passat i per primera vegada en la història el país va superar la línia dels 1.000 trasplantaments, perquè se’n van fer 1.015. Fa unes setmanes la Vall d’Hebron va batre el rècord d’haver fet deu trasplantaments en 24 hores, quatre dels quals pediàtrics.

Aquest rècord de trasplantaments ha estat possible perquè Catalunya també ha aconseguit situar-se en les primeres posicions en la donació de cadàvers, l’any passat 315, segons l’Organització Catalana de Trasplantaments (l’Ocatt). Això suposa un increment del 23%. “Tot i que l’Estat espanyol té la taxa més alta del món, 43 per milió de persones, nosaltres l’any passat ens vam situar a tocar: 42 donants per milió d’habitants”, va explicitar Comín. El conseller va lloar “una societat generosa, fruit d’una cultura i uns valors” i un “sistema de coordinació hospitalari modèlic”. El sistema, va dir, és el resultat “d’una excel·lència científica i mèdica del nostre sistema sanitari”. El rècord en donació de cadàvers s’explica, en gran part, per l’elevat creixement (per sobre del 50%) de la donació en asistòlia (malalts terminals d’algunes patologies ingressats a l’hospital que moren per cessament irreversible de l’activitat cardíaca). En canvi, “el nombre de donants vius ha estat lleugerament inferior”, va recordar el Dr. Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt).

A Catalunya també continuen en mínims històrics les negatives familiars a donar un cadàver, que a casa nostra continuen sent del 14% contra altres països, com ara França, que són del 32% (aquest país ara ha fet una llei perquè tothom sigui donant).

Malgrat les bones notícies i tot i que les llistes d’espera s’han reduït, “encara hi ha 1.301 persones que estan en espera de rebre un òrgan”, va recordar el Dr.Tort. La majoria de malalts esperen un ronyó.

Salut i l’Ocatt també van voler donar ahir bones notícies pel que fa a la donació de teixits, que creix. L’any passat en total es van donar 1.418 còrnies, 198 vàlvules cardíaques, 84 vasos sanguinis i hi va haver 312 donants de teixit musculoesquelètic i 270 de pell. S’estima que cada donant d’òrgan pot salvar sis vides.

40 per cent dels trasplantaments de ronyó de tot l’Estat es fan a Catalunya. L’any passat s’en van fer 706.

El pla nacional d’urgències –que potser s’acabarà dient pla director perquè és tècnic i de directrius– es presentarà abans d’acabar aquest trimestre, va assegurar ahir el conseller de Salut, Toni Comín. “Les urgències ni s’arreglen amb populismes ni amb frivolitats”, va dir, i va assegurar que no es tracta només “d’una qüestió de recursos”, sinó que és una qüestió integral. El conseller va informar que el futur d’aquest servei l’està estudiant i planificant un comitè de 55 experts del sector. Mentrestant i en espera del pic més emergent de l’epidèmia de grip, que serà en les pròximes setmanes, sobretot la setmana que ve, el Departament de Salut ja va dissenyar el Pla Integral d’Urgències a Catalunya (PIUC), que preveu el reforç del personal sanitari i un increment de recursos.