Catalunya, ens posem en òrbita

Comunicat SmartCatalonia, 9 de març de 2020

Un dels objectius principals de l’Estratègia NewSpace que impulsa el Govern de Catalunya és crear una indústria d’alt valor afegit que generi més de 1.200 nous llocs de feina i 280 milions d’euros de facturació en els propers 4 anys.

Catalunya disposa d’un conjunt de capacitats que la fa idònia per al desenvolupament de l’ecosistema NewSpace, ja que gaudeix d’una cultura empresarial, tècnica, científica i d’emprenedoria arrelada al territori i amb una forta especialització en recerca i desenvolupament R+D.

Actualment, l’ecosistema NewSpace de Catalunya consta amb més de 30 empreses emergents, algunes de les quals, com OpenCosmos, Sateliot, Pangea o Zero2Infinity, són líders a escala mundial.

Rokubun és una d’aquestes empreses catalanes beneficiades per aquest nou canvi de paradigma en l’àmbit de la navegació per satèl·lit. El seu principal objectiu és democratitzar la geolocalització de precisió, fins ara només a l’abast de poques empreses i a preus elevadíssims, per fer-la arribar al mercat de masses.

“La filosofia NewSpace és precisament aquesta: portar els beneficis de les tecnologies de l’espai al màxim nombre de persones possible .” explica Xavier Banqué, cofundador i CEO de Rokubun.